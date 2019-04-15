ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, сообщает ТАСС.

Оба самолета прошли капитальный ремонт и модернизацию.

11 апреля совершил перелет к месту своего базирования Ту-95МС с бортовым номером «24». 13 апреля на свой базовый аэродром убыл Ту-95МС с бортовым номером «19», сообщили в компании.

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Ранее сообщалось, что ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А.