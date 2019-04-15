Следствие попросило продлить арест украинским морякам

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Адвокат Николай Полозов сообщил, что ФСБ просит Лефортовский суд Москвы продлить до конца июля срок ареста украинским морякам, которых задержали после инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

По его словам, срок расследования уголовного дела был продлен до 25 августа.

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«Следствие подало в суд ходатайства о продлении срока ареста до конца июля. Суд будет рассматривать их 17 апреля, заседания начнутся в 9.30», — сказал Полозов.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что провокацию в Керченском проливе устроил президент Украины Петр Порошенко, а «русские там ни при чем».

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.