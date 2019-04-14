Бомба времен войны взорвалась в ФРГ

В немецком городе Франкфурт на дне реки Майн была взорвана американская авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, в результате взрыва огромный столп воды поднялся в воздух.

Уточняется, что саперы приступили к обезвреживанию бомбы утром в воскресенье, 14 апреля. В связи с этим около 600 человек были эвакуированы из некоторых частей города.

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Бомба была обнаружена еще во вторник, 9 апреля. Дайверы из городской пожарной службы участвовали в учениях, когда обнаружили снаряд весом 250 кг.

Ранее сообщалось, что две тысячи человек эвакуировали из-за бомбы времен войны в ФРГ.