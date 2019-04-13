ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что обстрел окраин Донецка утром 13 апреля велся украинскими снайперами целенаправленно, передает РИА «Новости».

Отмечается, что при обстреле ВСУ по поселку Александровка на окраине Донецка пострадала женщина.

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Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов. Это, по его мнению, «лишний раз подтверждает преступный характер действий противника».

Ранее украинский композитор назвал служащих ВСУ «дикарями».