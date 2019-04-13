Появилось видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

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В сети появилась видеозапись, на которой видно, как сирийские ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.

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Уточняется, что дары по Сирии были нанесены авиацией Израиля около 2.30 по местному времени (совпадает с мск).

Отмечается, что пострадали рое сирийских военных и было разрушено несколько зданий.

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы.