Появилось видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В сети появилась видеозапись, на которой видно, как сирийские ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, ВВС Израиля нанесли авиаудар из воздушного пространства Ливана в сторону города Масьяф, но ПВО Сирии отразили ракеты и сбили некоторые из них до того, как они достигли целей.
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Уточняется, что дары по Сирии были нанесены авиацией Израиля около 2.30 по местному времени (совпадает с мск).
Отмечается, что пострадали рое сирийских военных и было разрушено несколько зданий.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что ПВО Сирии перехватили ракеты в районе Хамы.