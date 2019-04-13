«Кошмаром для НАТО» назвали С-400 в Германии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/69/12067069/c400-pic905-895x505-17259.jpg">

Немецкий журналист Гернот Крампер назвал российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «кошмаром для НАТО». Об этом он написал в своей статье для журнала Stern.

Журналист отмечает, что С-400 считается одной из самых мощных систем ПВО в мире. Крампер подчеркивает, что Соединенные Штаты долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, но теперь ЗРК С-400 представляет опасность и для их самолетов-невидимок.

Реклама

В статье говорится, что хотя Запад выражает сомнение по поводу способности С-400 засечь американские самолеты-невидимки, покупка российских ЗРК Турцией и рядом других государств является свидетельством того, что Россия смогла убедить покупателей.

Ранее сообщалось, что в Турции ответили на угрозы США из-за покупки С-400.