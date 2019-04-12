WSJ: Эр-Рияд предлагал финансовую поддержку армии Хафтара
Саудовская Аравия предлагала финансовую поддержку ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара для захвата Триполи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Эр-Рияд предлагал Хафтару десятки миллионов долларов для обеспечения операции по захвату столицы Ливии.
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Как отмечается, Хафтар получил это предложение в ходе визита в Саудовскую Аравию.
При этом, по словам источников, маршал принял помощь Эр-Рияда.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к прекращению кровопролития в Ливии.