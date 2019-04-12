WSJ: Эр-Рияд предлагал финансовую поддержку армии Хафтара

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Саудовская Аравия предлагала финансовую поддержку ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара для захвата Триполи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Эр-Рияд предлагал Хафтару десятки миллионов долларов для обеспечения операции по захвату столицы Ливии.

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Как отмечается, Хафтар получил это предложение в ходе визита в Саудовскую Аравию.

При этом, по словам источников, маршал принял помощь Эр-Рияда.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к прекращению кровопролития в Ливии.