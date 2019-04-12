В Турции ответили на угрозы США из-за С-400
Пресс-секретарь правящей партии Турции Омер Челик прокомментировал реакцию США на закупку Анкарой российских ЗРК С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.
Он также добавил, что поставки американских истребителей F-35 будут способствовать безопасности всего НАТО.
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Челик подчеркнул, что ситуация вокруг С-400 не является главной проблемой в отношениях Турции и США.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400.