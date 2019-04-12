Турецкие СМИ заявили о превосходстве российского Су-57 над американским F-35
Турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало инфографику, из которой следует, что российский истребитель Су-57 превосходит американский самолет F-35 по ряду характеристик.
В инфографике к материалу с заголовком «СУ-57 — альтернатива F-35 для Турции?» отмечается, что российский самолет быстрее, имеет большую продолжительность полета, максимальную взлетную массу, а также боевую нагрузку.
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При этом Су-57, в отличие от F-35, не может выполнять вертикальные взлет и посадку. Также подчеркивается, что американский истребитель «более невидимый».
Ранее в МИД Турции пригрозили США найти замену истребителям F-35 в случае, если американская сторона откажется от их поставок.