Порошенко пообещал провести референдум о вступлении Украины в НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал провести референдум о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, референдум пройдет тогда, когда страна будет должным образом готова к вступлению в Североатлантический альянс.

«...и когда народ будет вносить изменения в Конституцию, делегируя часть суверенных полномочий», — отметил Порошенко.

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Он также добавил, что подготовку к референдуму следует начать «уже сейчас».

Ранее в Верховной раде заявили, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО.