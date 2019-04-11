Порошенко пообещал провести референдум о вступлении Украины в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко пообещал провести референдум о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, референдум пройдет тогда, когда страна будет должным образом готова к вступлению в Североатлантический альянс.
«...и когда народ будет вносить изменения в Конституцию, делегируя часть суверенных полномочий», — отметил Порошенко.
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Он также добавил, что подготовку к референдуму следует начать «уже сейчас».
Ранее в Верховной раде заявили, что Украину не ждут ни в ЕС, ни в НАТО.