Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне в Европе

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что траты России на вооружение свидетельствуют о ее подготовке к большой войне в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турчинов напомнил, что Россия вкладывает «миллиардные ресурсы» в оборонно-промышленный комплекс. По его словам, в последние годы российская военная инфраструктура «очень быстро» развивается около границы Украины.

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«Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Россией, будут использоваться 6 и 4 армии Военно-космических сил России», — сказал Турчинов.

Он заключил, что Россия готовится к «полномасштабной континентальной войне в Европе».

Ранее Турчинов заявил, что в ближайшее время украинские военные проведут испытания новых ракетных комплексов.