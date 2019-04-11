Турчинов: Россия готовится к полномасштабной войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что траты России на вооружение свидетельствуют о ее подготовке к большой войне в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Турчинов напомнил, что Россия вкладывает «миллиардные ресурсы» в оборонно-промышленный комплекс. По его словам, в последние годы российская военная инфраструктура «очень быстро» развивается около границы Украины.
«Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю, готовится Россией, будут использоваться 6 и 4 армии Военно-космических сил России», — сказал Турчинов.
Он заключил, что Россия готовится к «полномасштабной континентальной войне в Европе».
Ранее Турчинов заявил, что в ближайшее время украинские военные проведут испытания новых ракетных комплексов.