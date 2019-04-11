Путин заявил о завершении испытаний «Сармата»

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Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами заявил, что российские военные в настоящее время завершают испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что «завершающие испытания» ракеты проходят «успешно».

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Также российский лидер отметил, что в настоящее время на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет».

Ранее сообщалось, что были завершены стендовые испытания ракетных двигателей «Сармата».