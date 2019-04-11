В США рассказали, зачем Вашингтону «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, угрозы нападения России на Европу не существует.
Он также добавил, что наличие армии США в Европе выгодно лишь узкому кругу людей.
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Макгрегор подчеркнул, что подобные действия приносят огромную прибыль этим людям.
Ранее в Пентагоне заявили об «угрозе» в космосе со стороны России и Китая.