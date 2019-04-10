Президент Ирака обратился к России за помощью

Иракский президент Бархам Салех попросил Россию помочь стране с восстановлением после борьбы с террористами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы главы Ирака.

Салех попросил, чтобы российская сторона поучаствовала в восстановлении страны.

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«Его превосходительство призвал... инвестировать в нефтегазовый и энергетический секторы», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, глава Ирака заявил, что хотел бы вести совместную с Россией борьбу с террористическими группировками и экстремизму.

Ранее сообщалось, что парламент Ирака избрал нового президента страны.