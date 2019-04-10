На видео попало «уничтожение» американского F-22 Raptor
В сети появилось запись учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor, передает телеканал «Звезда».
Как отмечается, Rafale одержал победу над F-22 Raptor, несмотря на то, что относится к четвертому поколению, а его «соперник» — к пятому.
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Уточняется, что американский истребитель во время полета совершил несколько ошибок, что позволило французскому самолету провести успешную атаку.
Подчеркивается, что реальный бой завершился бы уничтожением F-22.
Ранее сообщалось, что ядерный бомбардировщик США отработал бомбометание по базе Балтийского флота.