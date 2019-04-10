В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия открыта и обладает возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с Турцией.
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«Это абсолютно нормальный процесс», — добавил Песков.
До этого МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не исключает еще одной сделки с Россией по С-400.
Он заявил, что, если США откажут Турции в ЗРК Patriot, то Анкара может и дальше закупать российские зенитно-ракетные комплексы.