В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400

<img src="//img.gazeta.ru/files3/69/12067069/c400-pic905-895x505-17259.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия открыта и обладает возможностями для расширения военно-технического сотрудничества с Турцией.

Реклама

«Это абсолютно нормальный процесс», — добавил Песков.

До этого МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не исключает еще одной сделки с Россией по С-400.

Он заявил, что, если США откажут Турции в ЗРК Patriot, то Анкара может и дальше закупать российские зенитно-ракетные комплексы.