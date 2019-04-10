В Крыму расчеты С-400 провели учения по отражению ракетного удара
Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев заявил, что в Крыму боевые расчеты российских ракетно-зенитных систем С-400 провели учения по отражению ракетного удара условного противника. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в роли условного соперника выступили тактические фронтовые бомбардировщики Су-24. Именно их расчеты «Триумфов» должны были найти и захватить, уточнил Астафьев.
«В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям», — добавил Астафьев.
При этом были применены ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», чтобы отразить массированный ракетный удар по району позиций С-400, подчеркнул начальник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге.