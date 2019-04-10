СМИ узнали подробности о разбившемся истребителе ВВС Японии

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Разбившийся в Тихом океане истребитель F-35 японских ВВС был первым самолетом, собранным силами Mitsubishi Heavy Industries. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.

В агентстве уточнили, что в корпорации Mitsubishi в настоящее время не смогли прокомментировать эту информацию.

Ранее глава минобороны Японии Такэси Ивая подтвердил, что истребитель F-35 рухнул в Тихом океане. Судьба пилота в данный момент неизвестна, его поиски продолжаются.