СМИ узнали подробности о разбившемся истребителе ВВС Японии
Разбившийся в Тихом океане истребитель F-35 японских ВВС был первым самолетом, собранным силами Mitsubishi Heavy Industries. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.
В агентстве уточнили, что в корпорации Mitsubishi в настоящее время не смогли прокомментировать эту информацию.
Ранее глава минобороны Японии Такэси Ивая подтвердил, что истребитель F-35 рухнул в Тихом океане. Судьба пилота в данный момент неизвестна, его поиски продолжаются.