«Ъ» узнал детали сделки по покупке Индией сотен российских танков Т-90МС

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Индия намерена приобрести более 450 машинокомплектов для производства танков Т-90МС, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

В издании напомнили, что ранее британский специализированный военный журнал Jane's Defence Weekly сообщил о намерении индийских военных купить 464 танка Т-90МС на сумму около $2 млрд.

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По словам источников газеты, Индия собирается купить не готовые танки, а мишинокомплекты, которые будут собираться в Индии.

«Речь идет о продлении уже имеющейся у Индии лицензии и поставке комплектов из Москвы, а также сборке на территории заказчика», — уточнил источник.

Ранее военный журнал The National Interest оценил возможности танка Т-90МС.