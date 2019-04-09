США намерены усилить контингент западной коалиции в Сирии за счет европейцев

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Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что США планируют усилить свой контингент западной коалиции в Сирии за счет европейцев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон в настоящее время ведет переговоры об увеличении числа представителей стран Европы в воинском контингенте коалиции.

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«Мы обсуждаем именно это в данный момент, именно так», — подтвердил Помпео.

Он также добавил, что США намерены сохранить воинский контингент на северо-востоке Сирии, чтобы помешать распространению влияния Ирана.

Ранее сообщалось, что Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США.