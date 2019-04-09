Порошенко объявил о создании ракет с радиусом поражения более тысячи километров

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании крылатой ракеты с радиусом поражения более тысячи километров, передает РИА «Новости».

«У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов», — заявил Порошенко.

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По его словам, сейчас военные проходят обучение, чтобы в будущем применять это оружие.

Ранее украинский эксперт призвал создать ракету, способную «бить вглубь России».

Также на Украине прошел запуск крылатых ракет «Нептун».