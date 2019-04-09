Болсонару: власть Мадуро держится на генералах-наркоторговцах

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Бразильский президент Жаир Болсонару считает, что его венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро удается оставаться у в власти только за счет армии. Об этом он заявил в эфире радиостанции Joven Pan, передает ТАСС.

По словам Болсонару, «жизнь» Мадуро зависит от «двух тысяч генералов», часть из которых, заверил президент, вовлечена в торговлю наркотиками.

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«В конце концов именно от армии зависит, будет ли в стране установлена демократия или диктатура. Так было при [экс-президенте Венесуэлы Уго] Чавесе, так продолжается при Мадуро, и именно так обстоят дела в любой стране», — сказал Болсонару.

Ранее Болсонару заявлял, что в случае военного вторжения в Венесуэлу он обратится к бразильскому парламенту с вопросом о том, следует ли стране вмешиваться в конфликт.