США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

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Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Слова представителя передает ТАСС.

Данное заявление представитель сделала, отвечая на вопрос, намерен ли президент США Дональд Трамп вводить санкции в отношении Египта из-за того, что последний намерен приобрести российские истребители Су-35.

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«Россия не является надежным партнером в сфере поставок вооружений», — подчеркнула представитель.

Также она выразила мнение, что военная техника США превосходит российские аналоги.

Ранее СМИ сообщали, что Египет купил десятки российских Су-35.