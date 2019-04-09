США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Слова представителя передает ТАСС.
Данное заявление представитель сделала, отвечая на вопрос, намерен ли президент США Дональд Трамп вводить санкции в отношении Египта из-за того, что последний намерен приобрести российские истребители Су-35.
«Россия не является надежным партнером в сфере поставок вооружений», — подчеркнула представитель.
Также она выразила мнение, что военная техника США превосходит российские аналоги.
Ранее СМИ сообщали, что Египет купил десятки российских Су-35.