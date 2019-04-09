Болсонару допустил участие Бразилии в военном вторжении в Венесуэлу
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в случае военного вторжения в Венесуэлу он обратится к бразильскому парламенту с вопросом о том, следует ли стране вмешиваться в конфликт. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что данное заявление бразильский лидер сделал в эфире местной радиостанции Jovem Pan. Также во время интервью Болсонару подчеркнул, что политическая ситуация в Венесуэле не может оставаться такой, «какой она есть сейчас».
Ранее сообщалось, что США намерены сделать Бразилию «основным союзником вне НАТО».