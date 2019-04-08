Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане, еще трое ранены, сообщает РИА «Новости».

«Трое военнослужащих США и один контрактный работник были убиты, трое военнослужащих были ранены при взрыве импровизированного взрывного устройства 8 апреля близ базы ВВС в Баграме», — говорится в сообщении.

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Имена погибших будут сообщены позднее, после того, как проинформируют их родственников.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Афганистане были ликвидированы не менее 70 боевиков организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России).