В армии Хафтара рассказали о ходе битвы за Триполи
Официальный представитель возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что битва за Триполи протекает согласно установленному плану, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что армия «приближается к первому жилому кварталу ливийской столицы».
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Аль-Мисмари также заявил о том, что международный аэропорт Триполи продолжает находиться под контролем ЛНА.
Ранее сообщалось, что единственный действующий в Триполи аэропорт Митига приостановил работу после авиаударов.