«Суверенное право Турции»: Эрдоган о покупке С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка российских зенитных ракетных комплексов С-400 является суверенным правом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если мы уже договорились, подписали соглашение, естественно, мы будем продолжать двигаться дальше. Это наше суверенное право», — сказал Эрдоган.
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По его словам, никто не может требовать от Турции отказаться от С-400.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о поставках военной продукции в Турцию.