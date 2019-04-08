ABC News: в Вашингтоне винят Трампа, что не смог остановить Турцию от покупки C-400

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Некоторые официальные лица в Госдепартаменте и министерстве обороны США винят американского президента США Дональда Трампа в том, что он не смог выдвинуть Турции жесткий ультиматум в переговорах, после которых Анкаре отказали в американских истребителях F-35, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Главная надежда на отказ Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400 возлагалась на телефонные переговоры Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись в феврале. По словам трех источников, Эрдоган дал отпор угрозам введения санкций со стороны Трампа. Ответ американского лидера прозвучал недостаточно жестко для того, чтобы «Эрдоган понял, что поставлено на карту», сообщил источник. Теперь Анкара все больше продвигается в намерении купить ЗРК С-400, отмечает ABC.

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По данным телеканала, перед разговором двух лидеров чиновники Госдепа и Пентагона приложили немало усилий, чтобы подготовить президента США к беседе и возможным последствиям. По словам источника, в этой истории была исключительно важна роль Трампа, поскольку Эрдоган не склонен слушать менее статусных чиновников США. Так как турецкий лидер лично вел переговоры о сделке, была надежда, что давление со стороны Трампа поможет отказаться от идеи покупки российских С-400.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии ABC News.

В апреле Пентагон приостановил поставки F-35 в Турцию. В Вашингтоне опасаются, что одновременная закупка членом НАТО американских истребителей и С-400 обернется тем, что Россия сможет получить доступ к секретным технологиям.

Ранее Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала С-400 вместо Patriot.