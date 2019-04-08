Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО

Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что российская сторона готова быстро отреагировать в случае непредвиденных ситуаций в море. Организовано дежурство самолетами морской авиации, разведывательными кораблями и ударными группами, а также береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал».

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Ранее сообщалось, что НАТО и Грузия провели совместные учения в Черном море.

Также Россия провела ракетные стрельбы в Черном море.