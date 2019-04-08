Могерини призвала к перемирию в Ливии

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Федерика Могерини призвала перемирию в Ливии, передает Reuters.

Она отметила, что стране необходимо вернуться к политическим переговорам, поскольку из-за столкновений двух сторон страдают мирные жители.

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Могерини надеется, что в Ливии не допустят какой-либо военной эскалации и стороны вернутся к переговорам.

Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в ходе столкновений в Триполи.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.