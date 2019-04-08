Экс-глава МИ5 рассказала о неудачной попытке КГБ завербовать ее

Экс-глава британской службы контрразведки МИ5 Стелла Римингтон рассказала о попытке КГБ завербовать ее в разгар холодной войны. Об этом пишет Daily Telegraph со слов Римингтон во время выступления в Национальном архиве Великобритании после открытия выставки, посвященной холодной войне.

По ее словам, российские агенты тогда еще не знали, что она работает на британскую разведку. Ее служебная карьера началась в Нью-Дели в 1960-х годах. Римингтон отмечает, что в это время напряженность между СССР и Западом нарастала, а столица Индии «была полна шпионов».

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Как рассказала Римингтон, неудачная попытка агентов завербовать ее и мужа была в Университете Нью-Дели, куда пару пригласили на ужин. Во время встречи их представили работнику советского посольства.

«Я очень быстро поняла, что это был человек из КГБ, потому что, будучи машинисткой в MИ5, у нас был список таких людей, которых мы могли бы распознавать в качестве офицеров КГБ — и [этот человек] был одним из них», — сказала экс-глава британской разведки.

Отмечается, что Римингтон и ее коллеги начали «тихую революцию», чтобы завербовать как можно больше женщин на разведывательные должности.