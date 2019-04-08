Индия вывела всех миротворцев из Ливии

Последние индийские миротворцы покинули Ливию после обострившейся ситуации в стране, пишет The Indian Express со ссылкой на МИД страны.

Отмечается, что 15 бойцов с миротворческими функциями срочно покинули Ливию после возникшей ситуации в под Триполи.

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Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в ходе столкновений в Триполи.

В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара и силы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии объявили о начале действий против армии Хафтара.