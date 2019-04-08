Рассекречены документы о боях за Крым

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Министерство обороны России опубликовало документы о боях за Крым во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, по ее итогам Крымский полуостров был полностью освобожден от войск нацистской Германии.

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Опубликованные документы ранее были засекречены, с ними могли ознакомиться лишь некоторые историки. Большая часть рассекреченных документов содержит данные о боях за Севастополь, Симферополь, Судак, Ялту и Керчь.

В Минобороны пояснили, что приняли решение о публикации данных, чтобы продемонстрировать, насколько кровопролитными были сражения за крымские города, а также чтобы препятствовать фальсификации истории.

Ранее были рассекречены документы по Афганской войне.