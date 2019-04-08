Рассекречены документы о боях за Крым
Министерство обороны России опубликовало документы о боях за Крым во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте ведомства.
Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944 года, по ее итогам Крымский полуостров был полностью освобожден от войск нацистской Германии.
Опубликованные документы ранее были засекречены, с ними могли ознакомиться лишь некоторые историки. Большая часть рассекреченных документов содержит данные о боях за Севастополь, Симферополь, Судак, Ялту и Керчь.
В Минобороны пояснили, что приняли решение о публикации данных, чтобы продемонстрировать, насколько кровопролитными были сражения за крымские города, а также чтобы препятствовать фальсификации истории.
Ранее были рассекречены документы по Афганской войне.