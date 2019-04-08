Российские военные ликвидировали схрон ИГ под Дамаском
Военная полиция России обнаружила схрон боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в сирийском лагере Ярмук, который находится под Дамаском. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, все боеприпасы боевиков были изъяты и ликвидированы.
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Как отмечается, под лагерем были обнаружены тоннели террористов, в одном из которых и был найден схрон.
При этом сирийские власти приняли решение ликвидировать их.
Ранее сообщалось, что боевики устроили стрельбу в жилом районе сирийской провинции Хама.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.