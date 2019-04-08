Российские военные ликвидировали схрон ИГ под Дамаском

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Военная полиция России обнаружила схрон боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в сирийском лагере Ярмук, который находится под Дамаском. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, все боеприпасы боевиков были изъяты и ликвидированы.

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Как отмечается, под лагерем были обнаружены тоннели террористов, в одном из которых и был найден схрон.

При этом сирийские власти приняли решение ликвидировать их.

Ранее сообщалось, что боевики устроили стрельбу в жилом районе сирийской провинции Хама.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.