США призвали армию Хафтара прекратить наступление на Триполи

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает ливийскую национальную армию, находящуюся под командованием маршала Халифа Хафтара, прекратить наступление на столицу Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, власти США обеспокоены ситуацией в Ливии.

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Он также добавил, что Вашингтон против наступления армии Хафтара.

Помпео подчеркнул, что США призывают силы ливийской национальной армии вернуться на свои позиции.

Ранее сообщалось, что США вывели войска из Ливии.