ВВС армии Хафтара ударили по позициям проправительственных сил в Ливии

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара, ударила по позициям проправительственных сил в пригороде Триполи, сообщает местный телеканал «218».

Уточняется, что ВВС армии Хафтара нанесли седьмого апреля серию ударов по позициям проправительственных сил.

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Ранее Хафтар раскрыл России информацию о действиях нацармии в Ливии.

Также до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает политические силы в Ливии. По мнению министра, две конфликтующие стороны должны самостоятельно договориться друг с другом.