В Совфеде предсказали новую провокацию в Керченском проливе

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предсказал новую провокацию в Керченском проливе, передает ФАН.

По его мнению, заявления руководства США и командования НАТО о наращивании военного присутствия в Черном море являются очередной попыткой спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной.

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Он уточнил, что учения НАТО «Морской щит» — это провокация, направленная на дестабилизацию Черноморского региона. Сенатор отметил, что под прикрытием учений Киев решится на очередную провокацию в Керченском проливе, возлагая надежду на военно-морскую группировку НАТО.

Ранее сообщалось, что НАТО пообещало защитить суда Украины в Керченском проливе.