В Крыму попросили США прекратить «слежку» за полуостровом
Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что обеспокоен из-за участившихся полетов американских самолетов у границы Крыма, и попросил США прекратить «слежку» за полуостровом, передает РИА «Новости».
Шонус отметил, что частые полеты самолетов ВС США беспокоят его, потому что это выглядит недружественно.
«Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений»,— добавил Шонус.
Он считает, что внимание США к крымской стороне может быть связано с желанием дистанционно перенять опыт России по развитию территорий.
Кроме того, Шонус посоветовал властям США прекратить слежку и заняться охраной своих границ.
Ранее сообщалось, что спутники-шпионы США многократно подлетали к российским и китайским военным аппаратам.