В Крыму попросили США прекратить «слежку» за полуостровом

Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что обеспокоен из-за участившихся полетов американских самолетов у границы Крыма, и попросил США прекратить «слежку» за полуостровом, передает РИА «Новости».

Шонус отметил, что частые полеты самолетов ВС США беспокоят его, потому что это выглядит недружественно.

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«Подобные маневры никак не вяжутся с политикой дружеских или, по крайней мере, партнерских отношений»,— добавил Шонус.

Он считает, что внимание США к крымской стороне может быть связано с желанием дистанционно перенять опыт России по развитию территорий.

Кроме того, Шонус посоветовал властям США прекратить слежку и заняться охраной своих границ.

Ранее сообщалось, что спутники-шпионы США многократно подлетали к российским и китайским военным аппаратам.