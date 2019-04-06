ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera.
По данным телеканала, армия Хафтара находилась в 80 км к югу от Триполи. Это место его отряд занял без боя еще 4 апреля.
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В настоящее время других подробностей пока нет.
Ранее сообщалось, что ливийский маршал Хафтар отказался вести переговоры.
До этого армия Хафтара смогла взять под контроль города Тархуну и Эль-Азизию, расположенные рядом с Триполи. В результате этих действий погибли пять человек.