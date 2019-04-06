О сопровождении российского Ил-38 истребителями Японии рассказали в Минобороны

В российском Минобороны рассказали о полете противолодочного самолета Ил-38 морской авиации над Японским морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент ведомства.

Отмечается, что полет состоялся 5 апреля над нейтральными водами моря.

«Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в минобороны.

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Как уточняется, на некоторых участках маршрута российское воздушное судно сопровождали южнокорейские истребители F-16 и японские F-15.

Ранее сообщалось, что истребители Японии срочно вылетели навстречу российскому патрульному самолету Ил-38, летевшему над Японским морем.