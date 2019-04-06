Совбез ООН пообещал наказать виновников происходящего в Ливии

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Председатель Совета безопасности ООН Кристоф Хойсген выступил с призывом прекратить военные действия в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военная активность на ливийской территории беспокоит членов Совбеза. Она также угрожает стабильности страны и возможности урегулирования кризисной ситуации.

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«Члены совета выразили свое намерение привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности», — заявил Хойсген.

Он подчеркнул, что конфликт не может быть решен военным путем и призвал все стороны прекратить военные действия.

Ранее сообщалось, что армия правительства Ливии отбила аэропорт Триполи.