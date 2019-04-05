Япония отправила истребители на перехват российского Ил-38
Истребители Японии срочно вылетел навстречу российскому патрульному самолету Ил-38, летевшему над Японским морем. Об этом свидетельствует доклад минобороны Японии.
Отмечается, что российский самолет не нарушал границы с Японией.
Однако японский самолет решил проконтролировать полет Ил-38.
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Ранее Британия выпустила истребителей после приближения к границе российских Ту-160.
Ил-38 — противолодочный самолет средней дальности, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок противника, для морской разведки, поисково-спасательных операций, а также установления минных заграждений.