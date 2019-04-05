В Ливии захватили аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара захватила контроль над аэропортом столицы Триполи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к Хафтару.

По словам источника, в окрестностях аэропорта идут бои, а само место взято под контроль.

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Ранее сообщалось, что в Ливии остановили наступление генерала и 150 человек, подчиняющихся Хафтару попали в плен.

Отмечается, что армия Хафтара успела занять город Гарьян, а затем они закрепились в районе КПП в 27 км от столицы Триполи.

Также генсек ООН Антониу Гутерреш покинул Ливию «с тяжелым сердцем».