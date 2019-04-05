Генсек ООН покинул Ливию «с тяжелым сердцем»

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что покидает Ливию «с тяжелым сердцем», но надеется на восстановление мира и урегулирование возникшего там конфликта. Об этом он написал в твиттере.

До этого стало известно, что Гутерреш и спецпредставитель ООН по Ливии приехали в страну. Генсек ООН поговорил с маршалом Халифом Хафтара, а также со спикером базирующегося в Тобруке парламента Агилой Салихом.

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После встреч, Гутерреш покинул Ливию «с тяжелым сердцем и глубоко обеспокоенный».

«Я все еще надеюсь, что возможно избежать кровопролития в Триполи и его окрестностях», — добавил Гутерреш.

Ранее сообщалось, что в Ливии остановили наступление Хафтара.