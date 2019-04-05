Ракетные стрельбы прошли в Черном море
Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рублев заявил, что Россия провела ракетные стрельбы по надводным целям на учениях в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в учениях участвовали ракетные катера «Ивановец» и «Р-60», которые стреляли противокорабельными ракетами «Москит».
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Он добавил, что ракеты с успехом поразили мишень, которая имитировала отряд кораблей «противника».
Полигон закрыли на время для судоходства гражданских судов, уточнил Рулев.
Ранее сообщалось, что НАТО усилит разведку и число учений в Черном море.