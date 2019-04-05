Захарова высмеяла желание Омеляна въехать в Москву на танке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляня о том, что он въедет в Москву на танке.
По ее словам, Москва, в которую Омелян решил въехать на танке, находиться в американском штате Айдахо.
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«Так что вперед и с песней!», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова Омеляна о въезде в Москву на танке.