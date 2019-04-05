США отказались создавать рабочую группу с Турцией по С-400
Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не планируют создавать рабочую группу с Турцией по вопросу покупки Анкарой российских ЗРК С-400. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, Вашингтон не рассматривает «подобный путь» к разрешению вопроса.
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Он также добавил, что речь идет о создании технической рабочей группы с Турцией.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал ситуацию вокруг покупки Турцией российских С-400.