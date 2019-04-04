Помпео высказался о ситуации с С-400
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и Турция смогут найти решение в ситуации с закупкой Анкарой российских комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, две страны продолжают обсуждения по этому вопросу.
Он подчеркнул, что у них есть отличные возможности для дальнейшей совместной работы.
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«У нас был долгий хороший разговор с министром иностранных дел Турции вчера. Я уверен, что мы найдем путь вперед», — добавил Помпео.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.