Генсек ООН потребовал прекратить военную эскалацию в Ливии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта отказаться от военной эскалации в Ливии. Об этом сообщает Reuters.

«Я хочу обратиться с настоятельным призывом остановить... эскалацию», — отметил Гутерриш.

Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи. Войска были направлены к городу для того, чтобы освободить его от вооруженных группировок.