Генсек ООН потребовал прекратить военную эскалацию в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта отказаться от военной эскалации в Ливии. Об этом сообщает Reuters.
«Я хочу обратиться с настоятельным призывом остановить... эскалацию», — отметил Гутерриш.
Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на столицу государства Триполи. Войска были направлены к городу для того, чтобы освободить его от вооруженных группировок.