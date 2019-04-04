Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/341/12278341/RTS2FKDW-pic905-895x505-67575.jpg">

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в черноморском регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, принятый пакет мер включает в себя учения, обмен информацией, заходы в порты, а также обучение морских сил и береговой охраны.

Реклама

Он добавил, что НАТО приняло решение сохранить свое присутствие в Черном море из-за военного усиления России в этом регионе.

При этом генсек не раскрыл никаких деталей относительно принятых мер, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено принять меры по проходу судов Украины через Керченский пролив.